 

В Афинах во время ужина посла США и американского сенатора упало дерево

26.08.2021, 8:42, Новости дня
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На ресторан в центре Афин упал тополь во время ужина посла США в Греции Джеффри Пайетта и главы комитета по международным делам сената США Роберта Менендеса, в результате пострадали два человека.

По информации греческого общественного телевидения ERT, инцидент произошел около пяти часов вечера в ресторане возле храма Афинской митрополии. Дерево раскололось и упало на тенты над столиками, повредив их, передает РИА «Новости».

Отмечается, что пострадал владелец заведения, официант ресторана получил легкие травмы. Телеканал сообщает, что охрана увела американских чиновников с места происшествия. 

Менендес находится в Афинах на празднования 200-летия начала греческой национально-освободительной революции. Утром сенатора примет премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, вечером Менендес выступит на мероприятии комитета в музее Акрополя.

Ранее сообщалось, что в обновленном соглашении США и Греции о взаимном оборонном сотрудничестве предлагается разместить американских военных на десятках объектов.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что США вызывающе ведут себя на Балканах. В Греции их деятельность начала усиливаться с момента приезда в страну посла Джеффри Пайетта, который до этого (с 2013 года по 2016 год) работал послом США на Украине и был одним из инициаторов евромайдана.



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