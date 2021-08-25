 

Названа цена смартфона Xiaomi Mi 11T Pro

25.08.2021, 22:04, Новости дня
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Представители компании Xiaomi сообщили, что в сентябре готовы будут представить новую модель флагманского смартфона Mi 11T Pro. Однако еще задолго до презентации стало известно, какой будет базовая цена устройства.

В розницу смартфон можно будет приобрести за 600 американских долларов или эквивалент данной суммы. Также инсайдеры немного рассказали о технических характеристиках нового мобильного гаджета.

Конструкция аппарата построена вокруг дорогого процессора Snapdragon 888. Смартфон получил OLED-экран, на котором картинка отображается с частотой 120 Гц. Емкость аккумуляторной батареи составляет 5000 мАч. Смартфон, кстати, обеспечен поддержкой быстрого зарядного устройства мощностью 120 Вт.



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