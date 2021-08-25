Названа цена смартфона Xiaomi Mi 11T Pro

Представители компании Xiaomi сообщили, что в сентябре готовы будут представить новую модель флагманского смартфона Mi 11T Pro. Однако еще задолго до презентации стало известно, какой будет базовая цена устройства.

В розницу смартфон можно будет приобрести за 600 американских долларов или эквивалент данной суммы. Также инсайдеры немного рассказали о технических характеристиках нового мобильного гаджета.

Конструкция аппарата построена вокруг дорогого процессора Snapdragon 888. Смартфон получил OLED-экран, на котором картинка отображается с частотой 120 Гц. Емкость аккумуляторной батареи составляет 5000 мАч. Смартфон, кстати, обеспечен поддержкой быстрого зарядного устройства мощностью 120 Вт.