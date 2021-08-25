 

Жданов о милитаризации Крыма: Россия готовится к большой региональной войне

25.08.2021, 22:02, Новости дня
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“Они готовятся к большой региональной войне. Они хотят включить Сирию в блок безопасности ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности. – “ГОРДОН”), и если в Сирии возникнут какие-то проблемы, им предстоит обеспечить доставку войск, а это морской путь через Босфор и Дарданеллы. Поэтому они усиливают десантно-штурмовые части для таких перспектив”, – сказал он.

Эксперт считает, что Украине следует не допускать втягивания себя в гонку вооружений и наращивать усилия в сфере безопасности.

“Российская Федерация положит все ресурсы – это страна, не имеющая ограничений. Если [президент России Владимир] Путин решит, то они будут сидеть на карточной системе относительно продовольствия, но будут формировать новые воинские части”, – объяснил Жданов.

Контекст:

Новый российский десантно-штурмовой полк в Крыму будет сформирован до 1 декабря, сообщило 24 августа агентство ТАСС со ссылкой на представителя минобороны РФ.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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