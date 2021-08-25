 

Воинские части Нацгвардии Украины получили собственные шевроны

25.08.2021, 22:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новые шевроны для повседневной и полевой формы одежды выполнены в синем или оливковом цветах. В центре шеврона расположен круг темно-зеленого цвета с символикой области, где расположена воинская часть.

ВИДЕОВидео: Відео Національної гвардії України / YouTube

Фото своего шеврона опубликовала в Facebook воинская часть №1141 Нацгвардии, расположенная в Луцке. 

https://www.facebook.com/lutskngu1141/posts/1478951622450375

Контекст:

Национальная гвардия в Украине функционировала с 1991-го по 2000 год и была воссоздана в 2014 году на базе внутренних войск.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.09 / К делу об убийстве сестер в Рыбинске добавили обвинение в изнасиловании

30.06 / Робот-химик проверит гипотезы о зарождении жизни

06.07 / Губерниев прокомментировал отказ Квята встать на колено ради борьбы с расизмом

09.02 / Брод объяснил опасность возвращения памятника Дзержинскому на Лубянку

29.08 / Минобороны отобрало более 300 инновационных разработок на «Армии-2020»

02.04 / NTD – китайский дизайнер не ожидал такого спроса на «медитирующего Трампа»

23.10 / Зеленский испугался громкого звука на ледовой арене в Мариуполе. Видео

06.10 / Эколог рассказал, что следует сделать для улучшения ситуации на Камчатке

05.06 / Двое россиян переплыли реку на границе с Украиной ради отдыха в Одессе

11.01 / COVID-19 может убить миллион американцев до мая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика