Воинские части Нацгвардии Украины получили собственные шевроны

Новые шевроны для повседневной и полевой формы одежды выполнены в синем или оливковом цветах. В центре шеврона расположен круг темно-зеленого цвета с символикой области, где расположена воинская часть.

ВИДЕОВидео: Відео Національної гвардії України / YouTube

Фото своего шеврона опубликовала в Facebook воинская часть №1141 Нацгвардии, расположенная в Луцке.

https://www.facebook.com/lutskngu1141/posts/1478951622450375

Контекст:

Национальная гвардия в Украине функционировала с 1991-го по 2000 год и была воссоздана в 2014 году на базе внутренних войск.

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