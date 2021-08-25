 

“Купайся в счастье, тони в любви!” Павел Зибров поздравил жену Марину с днем рождения

25.08.2021, 22:02, Новости дня
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“Любимая моя Мариночка, моя надежная опора и поддержка, рупор справедливости, мудрости, нежности, женственности и красоты, поздравляю тебя с днем рождения! Я счастливый человек, потому что в жизни у меня есть ты. И все эти годы не устаю говорить: я тебя люблю!!!” – написал в Instagram Зибров.

Он добавил, что сегодня в их семье еще один праздник – 27-я годовщина свадьбы.

“Пусть в твоем сердце постоянно играет музыка счастья, пусть тебе каждый день дарит улыбку и крепкое здоровье, вдохновение и жажду, много радости и добра! Купайся в счастье, тони в любви! Многая благая лета, любимая!” – пожелал супруге 64-летний певец.

В конце он добавил: “Зибровы – это сила, Зибровы – это бренд!!!”. К посту Зибров приложил совместные снимки с женой и дочерью Дианой.

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A post shared by Павло Зібров (@pavlo_zibrov)

Контекст:

Зибров с нынешней женой Мариной познакомился спустя 10 лет после развода с первой супругой – пианисткой Татьяной, которая изменила ему со своим студентом. Павел и Марина Зибровы поженились 25 августа 1994 года. Через три года в семье родилась дочь Диана.

У супругов есть сыновья от первых браков: у Павла – Сергей (родился в 1983 году), у Марины – Александр (1982), которого Зибров усыновил.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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