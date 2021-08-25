 

В Минобороны Армении опровергли заявление Баку о нападении на азербайджанского военного

25.08.2021, 21:34, Новости дня
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Министерство обороны Армении опровергло заявление госпогранслужбы Азербайджана о нападении армянских военных на азербайджанского пограничника.

«Государственная пограничная служба Азербайджана распространила заявление, что якобы двое армянских военнослужащих на юго-восточном участке армяно-азербайджанской границы напали на азербайджанского военнослужащего и нанесли ему травмы штыком. Это сообщение – абсолютная ложь и очередная дезинформация азербайджанской стороны. Подобного инцидента с участием военнослужащих ВС Армении не было», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее госпогранслужба Азербайджана заявила, что двое армянских военнослужащих напали на азербайджанского пограничника, который в результате получил ранение в рукопашном бою.



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