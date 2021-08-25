 

МВД увеличило вознаграждение за помощь в поимке бежавшего из СИЗО в Истре

25.08.2021, 21:34, Новости дня
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МВД увеличило вознаграждение за помощь в поимке сбежавшего из изолятора в Истре Александра Мавриди до 1,5 млн рублей.

«Министерство внутренних дел Российской Федерации увеличило до 1 миллиона 500 тысяч рублей вознаграждение за помощь в розыске Мавриди Александра Николаевича, 16.01.1971 года рождения, который обвиняется в совершении убийства, вымогательства, незаконного лишения свободы и в побеге из-под стражи», – говорится в сообщении на сайте МВД Медиа.

В начале августа пятеро подсудимых сбежали из ИВС в Подмосковье. Среди них оказался Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова – его застрелили из арбалета в ноябре 2020 года.

Позднее источник в правоохранительных органах заявлял, что сотрудники полиции могли поспособствовать побегу пятерых заключенных из ИВС в подмосковной Истре. Позже сотрудников ИВС задержали и арестовали.

Двое беглецов 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану, скрывавшиеся на съемной квартире в Подольске, были найдены оперативниками, третий участник побега сам пришел в полицию.

Также был задержан четвертый из пяти сбежавших из ИВС в Подмосковье Александр Бутнару.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему в РФ стали возможны массовые побеги, представляющие собой серьезную угрозу.



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