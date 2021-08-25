 

В России на свалке нашли боевой танк

25.08.2021, 21:08, Новости дня
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По словам журналистов, побывавших на месте находки, бронетехника стояла посреди груды мусора и никем не охранялась. В издании обратили внимание, что танк в хорошем состоянии, не тронут мародерами и вандалами – в открытых ящиках лежали инструменты и мелкие запчасти, на месте буксировочные тросы и брезентовые чехлы, не разбита оптика прицелов и перископа.

В пресс-службе Южного военного округа минобороны РФ изданию сообщили, что танк не брошен, а проходил в этом месте подготовку к участию в “танковом вальсе” в рамках форума “Армия-2021”. Однако почему техника находилась на стихийной свалке без присмотра, в пресс-службе ведомства пояснить затруднились.

Фото: v1.ru

Неофициально в штабе округа рассказали, что танк охраняли солдаты-срочники из Чечни, “но потом они все ушли делать намаз”, пишет “Новая газета”. Но волгоградские журналисты считают эту версию не очень правдоподобной, учитывая, что им потребовалось несколько часов, чтобы добраться до танка, и к тому моменту он явно стоял на этом месте давно – “буквально “врос” в местность”.

После сообщений в СМИ на место прибыли военные, чтобы увезти танк, отметили в “Новой газете”.

Контекст:

Как сообщается на сайте минобороны РФ, с 22 по 28 августа в России проводится VII военно-технический форум “Армия-2021”. В рамках форума демонстрируют образцы современного вооружения российской армии, а также проходит ряд тематических мероприятий.

По данным штаба южного военного округа, в Волгоградской области по случаю форума пройдет динамический показ, в программу которого входят “летающий танк”, “танковый вальс” на танках Т-90 и т.д.

Всего в округе планируют задействовать для форума более 300 единиц современной боевой и специальной техники, 20 кораблей и судов, около 70 самолетов и вертолетов, а также морскую авиацию Черноморского флота.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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