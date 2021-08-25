 

В Ульяновской области открыли движение по левобережной развязке Президентского моста

25.08.2021, 20:40, Новости дня
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Торжественная церемония открытия движения по левобережной развязке Президентского моста в Ульяновской области состоялась при участии заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, главы региона Алексея Русских и представителей Росавтодора.

«В прошлом году, несмотря на коронавирус, президентом было принято решение увеличить объем финансирования национального проекта «Безопасные качественные дороги». Благодаря чему мы построили на 8% больше дорог. И эти дополнительные средства позволили ускорить финансирование строительства развязки, которую жители Заволжского района Ульяновска ждали много лет. Эти деньги, мобилизация этой работы и позиция Алексея Юрьевича, который как новый руководитель этот вопрос на высшем уровне активно поднимал, позволили построить объект намного быстрее», – приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства области.

Новая развязка обеспечит съезд с мостового перехода в район Верхней Террасы на пересечении улиц Врача Михайлова и Оренбургской. В рамках проекта построена новая автомобильная дорога общей протяженностью 2,6 км, путепроводы, устроены велосипедные и пешеходные дорожки. Также до конца года на Димитровградском шоссе около дома №2 по улице Гусева появится надземный пешеходный переход, что повысит безопасность движения, как для пешеходов, так и для водителей.

«Развязка – логическое продолжение моста, который был построен 12 лет назад. Она позволит интегрировать мост в транспортную систему Ульяновска, разделить транзитные и пассажирские потоки, снизить аварийность, что для нас тоже очень важно. Также мы запускаем маршрут, который свяжет левую и правую части города, – будут курсировать четыре автобуса СИМАЗ», – отметил Русских.

Как уточнили в региональном Минтрансе, автобус по маршруту №10 стартует от проспекта Дружбы народов и будет проходить через подъезд к Центральной городской клинической больнице, Заволжский ЗАГС, Перинатальный центр, Дом детства, парк 40-летия ВЛКСМ.

Также в рамках тожественной церемонии состоялось открытие памятника мостостроителям.

Строительство развязки проводилось в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы».



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