Россия заявила о привлечении к работе в гуманитарной подгруппе ТКГ осужденной в Украине за терроризм. Украинская делегация ответила

“Менее чем за сутки до начала заседания [российская сторона] сделала техническое сообщение о привлечении к работе гуманитарной подгруппы ТКГ гражданки Украины Майи Юрьевны Пироговой, осужденной в Украине за терроризм. Украинская делегация рассматривает это как сознательную попытку сорвать консультации, особенно учитывая предыдущий опыт блокирования российской делегацией работы политической подгруппы именно таким образом”, – отметили представители украинской делегации.

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/341221817788235

Украинская сторона не проводит консультаций с лицами, осужденными за терроризм, подчеркивается в заявлении.

“Таким способом российская делегация пытается переложить свою непосредственную и единоличную ответственность за последовательный срыв решения гуманитарных вопросов, это касается обмена лицами, которые удерживаются в связи с конфликтом, разблокирования работы КПВВ с российской стороны и тому подобное […] Эти попытки напрасны”, – указывается в сообщении.

В украинской делегации призвали представителей РФ вернуться к запланированным трехсторонним консультациям.

По данным следствия, Пирогова занималась на не подконтрольной украинским властям территории Донбасса производством материалов антиукраинского характера. Доказательствами стали электронные письма подозреваемой, ее телефонные контакты и видеофайлы с телепрограммами, которые выходили на телевидении, подконтрольном боевикам.

Пирогова с 2015 года присутствует в базе данных сайта “Миротворец”.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Последний раз саммит лидеров “Нормандской четверки” проходил 9 декабря 2019 года в Париже. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично.

Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

Из-за пандемии коронавируса с 11 марта 2020 года переговоры контактной группы проходят в формате видеоконференции.

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