 

“Офигеть! Красивая и смелая”, “Королева сексуальности”. Мейхер заселфила свою грудь сверху

25.08.2021, 13:02, Новости дня
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“Тысяча шагов с тобой”, – написала она.

Опубликованные Мейхер снимки – селфи, для одного из которых она сняла зону декольте сверху, засветив грудь.

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Публикация от НАДЕЖДА МЕИ * ХЕР (@nadyameiher)

”Королева сексуальности”, – заявил подписчик ko.lia363.

“Офигеть! Красивая и смелая. Самый ядовитый коктейль”, – заявил zhekazheka198.

Контекст:

Надежда Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы “ВИА Гра”, в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры. Певица также снимается в кино и развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher.

Знаменитость замужем за российским бизнесменом, гендиректором российской компании Melon Fashion Group Михаилом Уржумцевым. Они поженились в 2014 году. У пары есть две дочери: Анна (2012) и Мария (2015).

У Мейхер также есть сын Игорь (2002), которого она родила в отношениях с украинским бизнесменом Александром Лищенко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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