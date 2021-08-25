Шойгу обозначил проблему с беженцами из Афганистана в странах ОДКБ

Российская сторона обеспокоена ситуацией с беженцами из Афганистана в странах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

«Ну а дальше – это вопросы, связанные с беженцами у наших коллег, у наших союзников по ОДКБ. И конечно, мы так с тревогой на это на все смотрим. Очень надеемся, что там все-таки как-то появится власть, может, коалиционная. Во всяком случае, пока об этом заявляют все, о том, что они хотят сделать власти, правительство, которое будет учитывать все нацменьшинства, населяющие Афганистан. Насколько это будет реализовано – посмотрим», – передает его слова РИА «Новости».

Говоря об угрозах, Шойгу подчеркнул, что проблемой являются наркотики. «93% мирового героина – это афганский героин. Это, конечно, представляет для нас угрозу», – сообщил глава Минобороны.

«Мы ждали, что с приходом туда альянса [НАТО] будет установлен какой-то контроль за этим. Но плантации увеличились в сто раз. Это, конечно, серьезная угроза», – сказал Шойгу.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что РФ не должна допустить, чтобы под видом беженцев из Афганистана в страну проникли боевики.

В Кремле подчеркивали, что в вопросе статуса афганских беженцев в РФ необходимо опираться на миграционное законодательство.