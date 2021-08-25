 

Новым губернатором Нью-Йорка впервые стала женщина. Ее предшественник подал в отставку из-за обвинений в домогательствах

25.08.2021, 1:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Она стала 57-м губернатором Нью-Йорка и первой женщиной на этом посту, сообщает агентство Associated Press. С ней число женщин, которые занимают пост губернатора в США, равняется девяти. 

BREAKING: Kathy Hochul becomes New York’s first female governor, taking over from Andrew Cuomo in a midnight power transfer. https://t.co/o5Fu8TVCBc

— The Associated Press (@AP) August 24, 2021

Агентство отмечает, что пока что Хочул займет эту должность только на ближайший год – до выборов губернатора, но она уже объявила, что намерена баллотироваться. 

Хочул обратилась к жителям штата с посланием, в котором сообщила, что ее приоритетом на должности станет борьба с коронавирусом, в ближайшее время – со штаммом “Дельта”. Она намерена потребовать вакцинации всего школьного персонала и организовать еженедельное тестирование, чтобы “вернуть детей в школу”, а также повысить уровень вакцинации всех жителей штата, включая обеспечение бустерных (третьих) доз вакцины через восемь месяцев. 

Губернатор пообещала также добиться финансовой помощи и арендных льгот для жителей штата, пострадавших от пандемии. 

Кроме того, она анонсировала кардинальные “изменения в культуре” в отношении сексуальных домогательств и этики, которые будут включать “ответственность и нетерпимость к людям, которые переходят черту”.

Контекст:

3 августа прокуратура штата Нью-Йорк объявила, что губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо сексуально домогался 11 женщин. По данным пятимесячного расследования, Куомо “трогал, целовал или делал наводящие на размышления комментарии” женщинам, в связи с чем его офис превратился в “токсичное рабочее место”.

Губернатор Нью-Йорка отвергал обвинения и поначалу заявлял, что не планирует подавать в отставку, но 10 августа заявил, что покинет свой пост, не дожидаясь окончания процесса о его импичменте. Он также извинился перед женщинами, отметив при этом, что на его взгляд, он “никогда ни с кем не переходил черту, но не осознавал, насколько изменилась черта”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.05 / В Кремле оценили слова Лукашенко о подготовке Западом «броска на Восток»

31.08 / Песков сообщил, когда состоится встреча Путина и Лукашенко

10.12 / Верещук о напряжении ситуации на Закарпатье: Должны быть красные линии, которые никому нельзя пересекать

05.01 / На самом деле, Новый год наступил на Земле только 3 января

02.04 / После развода с Цекало сестра Брежневой показала постройневшую фигуру в откровенном наряде

09.11 / Лидер антироссийских протестов в Тбилиси назван руководителем штурма грузинской ЦИК

17.07 / Некоторые больницы в Калифорнии переполнены больными с коронавирусом

10.08 / Берлин выразил США недоумение по поводу угроз германским фирмам

14.08 / В Японии назвали российский танк Т-90М монстром

04.03 / Европарламент будет плотнее контролировать работу Еврокомиссии на фоне «вакцинных» неудач

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика