Новым губернатором Нью-Йорка впервые стала женщина. Ее предшественник подал в отставку из-за обвинений в домогательствах

Она стала 57-м губернатором Нью-Йорка и первой женщиной на этом посту, сообщает агентство Associated Press. С ней число женщин, которые занимают пост губернатора в США, равняется девяти.

BREAKING: Kathy Hochul becomes New York’s first female governor, taking over from Andrew Cuomo in a midnight power transfer. https://t.co/o5Fu8TVCBc

— The Associated Press (@AP) August 24, 2021

Агентство отмечает, что пока что Хочул займет эту должность только на ближайший год – до выборов губернатора, но она уже объявила, что намерена баллотироваться.

Хочул обратилась к жителям штата с посланием, в котором сообщила, что ее приоритетом на должности станет борьба с коронавирусом, в ближайшее время – со штаммом “Дельта”. Она намерена потребовать вакцинации всего школьного персонала и организовать еженедельное тестирование, чтобы “вернуть детей в школу”, а также повысить уровень вакцинации всех жителей штата, включая обеспечение бустерных (третьих) доз вакцины через восемь месяцев.

Губернатор пообещала также добиться финансовой помощи и арендных льгот для жителей штата, пострадавших от пандемии.

Кроме того, она анонсировала кардинальные “изменения в культуре” в отношении сексуальных домогательств и этики, которые будут включать “ответственность и нетерпимость к людям, которые переходят черту”.

Контекст:

3 августа прокуратура штата Нью-Йорк объявила, что губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо сексуально домогался 11 женщин. По данным пятимесячного расследования, Куомо “трогал, целовал или делал наводящие на размышления комментарии” женщинам, в связи с чем его офис превратился в “токсичное рабочее место”.

Губернатор Нью-Йорка отвергал обвинения и поначалу заявлял, что не планирует подавать в отставку, но 10 августа заявил, что покинет свой пост, не дожидаясь окончания процесса о его импичменте. Он также извинился перед женщинами, отметив при этом, что на его взгляд, он “никогда ни с кем не переходил черту, но не осознавал, насколько изменилась черта”.

