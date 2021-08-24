 

Талибы отправились на переговоры в Панджшер

24.08.2021, 21:32, Новости дня
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Представители движения «Талибан» (запрещено в России) отправились на переговоры в Панджшер, ожидается, что провинция, которая не подчинилась движению, сдастся без боя.

«Делегация талибов … прибыла в Панджшер сегодня утром. Ожидается, что Панджшер сдастся без боя в результате переговоров», – рассказал источник в «Талибане» РИА «Новости».

По его словам, делегация талибов отправилась на переговоры с лидером местного сопротивления Ахмадом Масудом, сыном Ахмада Шаха Масуда – убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского «Северного альянса».

До этого талибы заявили, что провинция Панджшер в Афганистане не может остаться без контроля движения «Талибан».

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки».

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники заявили, что талибы хотели бы включить в совет для управления Афганистаном Ахмада Масуда, сына Ахмада Шаха Масуда – убитого террористами 20 лет назад лидера «Северного альянса», противостоявшего талибам.

При этом в прессе сочли включение в совет Масуда, возглавившего сопротивление талибам в Панджшере, маловероятным. При этом, по словам источников, некоторым членам прошлой администрации Афганистана будет предложено управление министерствами на их выбор.



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