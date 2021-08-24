Директор ЦРУ тайно встречался в Кабуле с лидером “Талибана” – СМИ

Президент США Джо Байден решил отправить Бернса на встречу на фоне усилий по эвакуации из кабульского аэропорта. Байден назвал процесс эвакуации “одной из крупнейших и самых сложных воздушных перевозок в истории”, говорится в статье.

В ЦРУ отказались комментировать тайную встречу Бернса, но собеседники газеты предполагают, что разговор был о крайнем сроке, до которого американские военные должны завершить воздушную перевозку граждан США и афганских союзников. Спикер талибов Забихулла Муджахид говорил, что это необходимо сделать к 31 августа.

Встреча с Барадаром – это прямой обмен мнениями на высшем уровне с тех пор, как боевики взяли под контроль Кабул, сказал один из американских чиновников телеканалу CNN.

Представитель “Талибана” заявил Reuters, что не знает о встрече Барадара с главой ЦРУ.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

Ранее, 13 августа, “Талибан” обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. По данным СМИ, взлетной полосой пользуются только военные самолеты.

Несколько стран (США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации. В Пентагоне заявляли, что планируют создать возможности, чтобы вывозить из Афганистана до 5 тыс. человек в день. После захвата страны талибами из Афганистана, по оценкам НАТО, эвакуировались 18 тыс. человек.

15 августа глава Центрального командования США Фрэнк Маккензи провел очные переговоры с лидерами “Талибана” в Дохе (Катар), сообщало Associated Press. Как подчеркнул инсайдер агентства, Маккензи предупредил членов движения, что США готовы применить силу для обеспечения безопасной эвакуации сотрудников диппредставительства страны в Афганистане.

“Талибан” заявил, что не будет атаковать военнослужащих США, но они обязаны покинуть Афганистан до 11 сентября. В Пентагоне пообещали поддерживать безопасность в аэропорту Кабула до 31 августа.

23 августа “Талибан” пригрозил последствиями, если военнослужащие США не покинут Афганистан до 31 августа. В Пентагоне сказали, что ознакомлены с публичным заявлением группировки.

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