 

Минтруд назвал число пенсионеров, которые получат выплаты в 10 тыс. рублей

24.08.2021, 19:44, Новости дня
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Единовременную выплату в 10 тыс. рублей получат порядка 43 млн пенсионеров, сообщила замминистра труда Ольга Баталина.

«Порядка 43 млн человек [это коснется]», – сказала она, отвечая на вопрос, скольких пенсионеров затронет единовременная выплата в 10 тыс. рублей, передает ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что выплату в 10 тыс. рублей получат как работающие, так и не работающие пенсионеры.



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