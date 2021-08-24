Минтруд назвал число пенсионеров, которые получат выплаты в 10 тыс. рублей

Единовременную выплату в 10 тыс. рублей получат порядка 43 млн пенсионеров, сообщила замминистра труда Ольга Баталина.

«Порядка 43 млн человек [это коснется]», – сказала она, отвечая на вопрос, скольких пенсионеров затронет единовременная выплата в 10 тыс. рублей, передает ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что выплату в 10 тыс. рублей получат как работающие, так и не работающие пенсионеры.