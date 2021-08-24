 

Путин предложил выделить 24 млрд рублей на лесоохрану в регионах

24.08.2021, 18:50, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин на втором этапе съезда «Единой России» предложил выделить 24 млрд рублей на обязательства по лесоохране в регионах.

«А чтобы нарастить возможности самих регионов в защите лесов и борьбе с пожарами, дополнительно выделим на эти цели еще 24 миллиарда рублей», – приводит его слова РИА «Новости».

Путин считает, что это будет обозначать стопроцентное выполнение обязательств федеральных властей по выплате субвенций регионам, но на практике это будет означать фактически двукратное увеличение финансирования на эти цели.

Также глава государства заявил, что в РФ надо кардинально улучшить систему природоохраны от пожаров, распределить полномочия на случай ЧС.

«Нам нужно извлечь уроки, кардинально усилить систему лесоохраны. Прошу правительство детально отработать этот вопрос. Важно четко определить полномочия уровней власти в этой сфере, предусмотреть нормативное оформление механизма своевременной помощи регионам со стороны МЧС, других ведомств при возникновении чрезвычайных ситуаций», – сообщил Путин.

Он рассказал, что на обновление российской авиации, в том числе санитарной, будет выделено 340 млрд рублей, передает ТАСС.

Ранее Минфин подготовил варианты по финансированию дооснащения МЧС техникой для тушения пожаров.



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