 

Лидеры G7 обсудили ситуацию в Афганистане

24.08.2021, 18:50, Новости дня
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В ходе виртуальной встречи G7 обсуждалась координация эвакуации из Афганистана, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Состоялась важная дискуссия по Афганистану с участием лидеров G7. НАТО продолжает координировать действия для обеспечения эффективной эвакуации. Вместе мы обязаны гарантировать, чтобы террористические группировки не могли вновь свободно действовать из Афганистана», – сообщил Столтенберг, передает РИА «Новости».

Премьер Японии Есихидэ Суга сообщил, что в ходе переговоров сторонам удалось достичь консенсуса. «В первую очередь мы договорились по трем пунктам: вносить вклад в преодоление гуманитарного кризиса, требовать соблюдение прав женщин и других [лиц], тесно взаимодействовать в борьбе с терроризмом», – цитирует японского премьера ТАСС.

Экстренный саммит G7 был созван по инициативе Британии. Он прошел во вторник в виртуальном формате.

Ранее официальный представитель движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) заявил, что желающим покинуть Афганистан необходимо сделать это до 31 августа.



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