 

Путин оценил работу уходящего состава Госдумы

24.08.2021, 18:44, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин выступая на втором этапе съезда «Единой России» заявил, что уходящий состав Госдумы работал выше всяких похвал.

«Государственная дума, все фракции работали выше всяких похвал. Спасибо вам большое. Я обращаюсь к депутатам прежнего созыва, ведь люди выходили на работу, не обращая внимания на угрозы: многие болели, есть и потери, некоторые депутаты умерли, ушли из жизни – вот такое ответственное отношение к делу, крайне востребованное в будущем», – приводит его слова РИА «Новости».

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.



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