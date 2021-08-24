В компании Twitch отчитались о борьбе со спамерами

Боты и спамеры буквально разрушают стримы, представленные в разных каналах, своими злобными сообщениями, говорят представители компании Twitch. Что бы вы там ни опубликовали, все будет подвержено атакам. Для того чтобы оградить авторов контента от злобного спама, в компании приняли решение предпринять ряд защитных мероприятий.

Авторы идеи заявили, что не намерены раскрывать подробности своих новых методов борьбы со спамом, однако они заверили, что превратят Twitch в более комфортное и безопасное пространство.

Также они напомнили о том, что стандартная практика жалоб, их рассмотрения и реакции администраторов в данном случае работает неэффективно. Поэтому для борьбы со злобным спамом будет использована новая методика.