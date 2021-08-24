Лавров назвал Крымскую платформу “не имеющей перспектив русофобской акцией”

По его словам, в России знают “о тех методах, которые используются, чтобы принуждать союзников подключаться к такого рода бессмысленным акциям”.

Глава российского МИД считает, что в основу “не имеющей никаких перспектив пропагандистской затеи” легла “ложно понятая солидарность членов ЕС и НАТО”.

Также Лавров добавил, что Крымская платформа – это “русофобская акция”, которую поддерживают лидеры западного мира.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций.

На саммите приняли декларацию Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

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