 

Истребители МиГ-29 изобразили флаг Украины в небе над Киевом во время парада ко Дню Независимости. Видео

24.08.2021, 15:31, Новости дня
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Пролетом МиГ-29 парад завершился. 

ВИДЕОВидео: editor GORDON / YouTube

Пешие колонны парадных расчетов прошли маршем по Крещатику после вручения наград и речи, которую произнес президент Украины Владимир Зеленский. Парад продолжился пролетом авиации, в том числе над центром столицы пролетел самый большой в мире самолет “Мрія”. Также была продемонстрирована военная техника.

Контекст:

24 августа Украина отмечает 30-ю годовщину независимости.

В Киеве сегодня запланирован ряд мероприятий. В частности, состоялся военный парад в Киеве, а также морской парад в Одессе.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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