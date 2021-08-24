Истребители МиГ-29 изобразили флаг Украины в небе над Киевом во время парада ко Дню Независимости. Видео

Пролетом МиГ-29 парад завершился.

ВИДЕОВидео: editor GORDON / YouTube

Пешие колонны парадных расчетов прошли маршем по Крещатику после вручения наград и речи, которую произнес президент Украины Владимир Зеленский. Парад продолжился пролетом авиации, в том числе над центром столицы пролетел самый большой в мире самолет “Мрія”. Также была продемонстрирована военная техника.

Контекст:

24 августа Украина отмечает 30-ю годовщину независимости.

В Киеве сегодня запланирован ряд мероприятий. В частности, состоялся военный парад в Киеве, а также морской парад в Одессе.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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