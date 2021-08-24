Зеленский заплакал во время перформанса на параде ко Дню Независимости. Видео

В постановке, которая длилась около 13 минут, показали путь Украины от времен Киевской Руси до сегодняшнего дня. Олицетворением Украины стала маленькая девочка с букетом полевых цветов в руках. Она постепенно спускалась по улице Институтской на Майдан, после чего побежала навстречу к колонне украинских военных.

Спустившись на Майдан, девочка побежала навстречу к колонне украинских военных. Фото: Офіс Президента України / Facebook

В этот момент оператор показал Зеленского, который расчувствовался, наблюдая за перформансом.

24 августа Украина отмечает 30-ю годовщину независимости. В Киеве сегодня запланирован ряд мероприятий. В частности, состоялся военный парад.

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Видео: 24 Канал / YouTube

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