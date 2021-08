New Yorker – после поражения в Афганистане США надо лучше подготовиться отражать угрозы Китая

По мнению ряда аналитиков, поражение и спешная эвакуация американцев из Афганистана не гарантирует отсутствия новых военных конфликтов — причём наибольшая опасность сейчас поджидает со стороны Азии, где давно наращивает силы Китай. По этому вопросу сейчас даже образуется некое единодушие среди представителей разных американских партий, пишет The New Yorker. При этом эксперты предупреждают, что американцы сейчас совершенно не готовы к потенциальному военному конфликту, и призывают заранее принять меры, отмечается в статье.



Reuters

Недавние фотографии из Афганистана, облетевшие весь мир, демонстрируют полный крах предыдущей политики и «эвакуацию, скорее похожую на бегство», пишет The New Yorker. Салон военного транспортного самолёта, до отказа забитый людьми, которые сидят прямо на полу, сотни афганцев, которые пытаются вскарабкаться на борт и бегут вслед по взлётной полосе аэропорта в Кабуле — всё это демонстрирует отчаяние и хаос. При этом в США наиболее глубоко переживают всё это те, кто сам участвовал в этом проекте, отмечается в статье.

«Мы были чрезмерно оптимистичны и многое придумывали по ходу дела. Нам не нравился контроль или жёсткие вопросы со стороны Вашингтона. Но в любом случае никто не стал привлекать нас к ответственности», — заявил, в частности, полковник армии в отставке Майк Джейсон, занимавшийся подготовкой афганской полиции.

Между тем новостная сеть The Bulwark передала видеообращение пилота афганских ВВС, который, без сомнения, выступил от лица многих, кого оставили в Афганистане уходящие американские войска, пишет The New Yorker. «Пожалуйста, не бросайте нас. Мы будем отличными американцами», — просил афганский лётчик.

Министерство США по делам ветеранов, опасаясь, что связанные с этой ситуацией переживания американских военных могут стать более глубокими и привести к серьёзным последствиям, даже решило заранее принять меры по предотвращению самоубийств, сообщается в статье. «Ветераны могут сомневаться в значении своей службы, задаваться вопросом о ценности принесённых ими жертв. Они могут переживать больше моральных страданий», — отмечается в сообщении министерства. По мнению чиновников, эти чувства естественны. «Вы не одиноки», — подчёркивается также в заявлении.

«К сожалению, в Афганистане не существует военного решения. Мы провели там 20 лет. Мы потратили более триллиона долларов. Мы обучили более 300 тысяч афганских военнослужащих», — сказала в этой связи Барбара Ли, член палаты представителей из Окленда, которая в сентябре 2001 года единственная среди конгрессменов проголосовала против разрешения на применение военной силы.

«Мы, американцы, не очень хороши в империализме. Множество тех же патологий охарактеризовали и наши усилия во Вьетнаме», — в свою очередь, написал в Twitter Элбридж Колби, высокопоставленный чиновник Пентагона при Трампе. Он занимал должность заместителя помощника министра обороны по вопросам стратегии и развития вооружённых сил, поясняется в статье.

Но среди многих других, говорящих примерно то же самое о заканчивающемся конфликте с исламским экстремизмом, ознаменовавшем жизнь целого поколения, Колби «выделяется тем, что говорит о будущем, а не о прошлом», отмечает The New Yorker. С его точки зрения, «идеалистические уколы совести» из-за Афганистана уже имеют второстепенное значение по сравнению с настоящими военными, экономическими и дипломатическими действиями, которые американцам предстоит предпринять, — причём они будут связаны, по его мнению, в основном уже с Китаем.

По мнению Колби, США необходимо как можно скорее «убраться с Ближнего Востока» и даже сократить силы в Европе, чтобы оперативно изменить приоритеты расходования ресурсов. Если кто-то сейчас служит в Пентагоне и не работает над проблемой Китая — значит, ему пора «искать новую работу», уверен он. Более того, этой теме он посвятил целую книгу под названием «Стратегия отрицания», которая выходит в свет уже осенью и предлагает целую военную стратегию для противостояния Пекину, сообщается в статье.

«Книга Колби бесстрастная и зловещая. Он хочет, чтобы американцы готовились к войне с Китаем за Тайвань, поскольку это может предотвратить вторжение Китая на остров, а если предотвратить не получится, то только американское военное вмешательство, считает он, сможет сохранить Тайвань свободным», — пишет The New Yorker. В частности, он отмечает, что Китай неуклонно наращивает военную силу и за четверть века его бюджет ежегодно увеличивался примерно на 10%.

Кроме того, ВМФ Китая уже превосходит американский по количеству кораблей, если не по водоизмещению, а ракеты могут достичь американских баз по всей Азии и вплоть до Гонолулу. По мнению Колби, всё это делает вторжение китайцев на Тайвань вполне возможным. Он считает это событие вероятным, а его последствия — «ужасными». При этом его опасения в книге касаются не абстрактных прав человека, а имеют практически полностью стратегическое значение: успешное вторжение пошлёт всем безошибочный сигнал о том, что Китай является господствующей державой региона.

При этом и законы экономического порядка в мире будут устанавливать уже явно не США, а Китай, предупреждает Колби. Он считает, что амбициозные устремления Китая и наращивание военной мощи говорят об определённой угрозе: серии «сфокусированных региональных войн», которые, по его мнению, начнутся именно с Тайваня, и заранее набрасывает сценарии того, как США придётся «защищать или отвоёвывать» остров, говорится в статье.

В его книге, рассматривающей стратегию на Дальнем Востоке как что-то вроде шахматной партии, утверждается, что, если Китай потерпит поражение в военной кампании за Тайвань, он будет вынужден противостоять «бремени эскалации» (расширения конфликта, в котором проигрывает) — и наверняка отступит. Но если союзники Тайваня проиграют в ограниченной войне, им придётся или отвоевать остров у Китая, или признать превосходство Китая на Дальнем Востоке, подчёркивает Колби: «Ситуация плоха уже сейчас и будет становиться хуже вплоть до момента, когда они смогут победить в битве за Тайвань, — тогда они, вероятно, спустят курок. И Тайвань совсем не будет завершением».

Не случайно после того, как на этой неделе пал Кабул, в государственном СМИ Китая Global Times была опубликована редакционная статья с предупреждением: «Из происходящего в Афганистане тайваньцам следует понять, что, как только в Тайваньском проливе вспыхнет война, крах защиты острова станет вопросом нескольких часов, а американские военные не придут на помощь», — пишет The New Yorker.

По словам самого Колби, он написал эту книгу в основном для того, чтобы рассказать обычным американцам «очевидные факты» о том, почему они должны думать о защите Тайваня и «других уязвимых азиатских партнёров». Поскольку Китай четверть века наращивал силы и теперь «время проблем» для Америки уже на пороге, эксперт предупреждает: «Великие державы создают торговые зоны. Это и пытается сделать Китай. И если у китайцев будет торговая зона, в которой они будут господствовать и которая будет составлять 50 процентов мирового ВВП, то я готов поспорить, что американцы будут страдать».

Эксперт уверен, что американцы сейчас совершенно не готовы к потенциальному военному конфликту. Большую часть прошедших двух десятилетий они потратили на то, чтобы найти способ пережить катастрофические вторжения в Ирак и Афганистан, которые им навязали ястребы. И сейчас полную глубину последнего фиаско стало настолько невозможно отрицать, что Министерство по делам ветеранов выпускает предупреждающие самоубийства листовки для бывших солдат, переживающих «моральные страдания», подчёркивается в статье.

Между тем среди республиканцев несложно отыскать направленные в адрес Китая воинственные замечания: Хоули осуждает крупнейшие технологические компании за их готовность продаться китайскому правительству, Марко Рубио сосредоточился на теме «преследования мусульман-уйгуров» в Китае, а Коттон продвигает «целенаправленное снижение зависимости» от экономики Китая, настаивая на том, что две великие державы окажутся в «затянувшихся сумерках, которые определят судьбу мира», констатирует The New Yorker.

По мере того как китайское правительство ужесточает политику и усиливает давление на Гонконг, многие либералы также начинают беспокоиться, хотя некоторые из причин для их беспокойства отличаются. «Обе страны представляют собой диаметрально противоположные системы управления. Отношения между Китаем и США быстро ухудшаются и могут привести к войне», — предупреждает в своей недавней статье для The Wall Street Journal даже знаменитый Джордж Сорос, сообщает The New Yorker.

Обеспокоенность таким «разворотом против Китая» выражает и первый редактор издания The Weekly Standard Билл Кристол, знаменитый своей приверженностью консервативной внешней политике. По его словам, за исключением холодной войны, он не может припомнить такой быстрый разворот, затронувший весь внешнеполитический истеблишмент США — как демократов, так и республиканцев, который мог бы сравниться с тем, что сейчас происходит в отношении Китая. «Послушайте, я тоже ястреб, но воинственность на Тайване нервирует даже меня. Именно там ситуация может выйти из-под контроля», — предупреждает Кристол.

В связи с кризисом в Афганистане сейчас многие заговорили о том, что «американская эра подошла к концу» и что США — это «наказанная и разоблачённая держава», отмечается в статье. При этом от «китайских ястребов» можно было услышать противоположное: по их мнению, структуры американского вторжения лежат глубоко и политически разнятся, поэтому избавиться от них, вероятно, будет непросто, пишет The New Yorker.

Реальная же ситуация выглядит довольно простой: вмешательство США в дела Афганистана заканчивается, а вместе с этим растёт воинственность по отношению к Китаю — и в тех аспектах, где это можно было ожидать, и в тех, где нет. «Вскоре мы можем вновь столкнуться с заявлениями о необходимости войны», — заключает автор.