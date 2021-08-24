Путин обсудил Афганистан с премьером Индии

Президент РФ Владимир Путин по телефону обсудил с премьером Индии Нарендрой Моди ситуацию в Афганистане, информирует пресс-служба Кремля.

В сообщении на сайте Кремля указывается, что «при обмене мнениями по ситуации в Афганистане отмечена важность скоординированных усилий, способствующих установлению в этой стране мира и стабильности, обеспечению безопасности в регионе в целом».

Также Моди выразил признательность Путину за содействие в борьбе с коронавирусом, «включая поставку и производство в Индии российских вакцин, а также передачу необходимых лекарственных препаратов и медицинского оборудования».

Стороны также затронули ряд вопросов дальнейшего развития российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства, в том числе в торгово-экономической сфере.

Кроме того, был обсужден график предстоящих контактов на различных уровнях.

Напомним, талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.