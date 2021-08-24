Times – «Талибан» предупредил США о последствиях, если они задержатся в Афганистане дольше обещанного

Представители движения «Талибан» заявили, что к ним не обращались с запросом о продлении срока эвакуации западных сил из Афганистана, а если бы и обратились, то они бы не дали на это своего согласия, пишет The Times. Более того, если американцы не уйдут до 31 августа, то со стороны талибов им грозят последствия.



Reuters

«Талибан»* заявил, что не собирается продлевать срок для того, чтобы силы НАТО успели покинуть Афганистан. Как напоминает The Times, сейчас крайней датой зафиксировано 31 августа. Однако тысячи иностранцев и афганцев, которым грозит опасность, ещё надеются на эвакуацию.

Вчера президент Байден заявил, что он обдумывает, не стоит ли отодвинуть окончание эвакуации на более поздний срок. К этому его призывают и союзники.

Однако в «Талибане» заявили, что к ним никто не обращался с таким запросом, а если бы обратились, то они бы на это не согласились. Официальный представитель группировки заявил, что 31 августа — это конечная дата, иначе со стороны движения последует реакция. «Талибан» согласился не нападать на представителей иностранных сил до окончания вывода войск.

Ожидается, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросит Байдена продлить срок присутствия американских военных в Афганистане. Без них ни британцы, ни другие союзники не смогут продолжать эвакуацию. Впрочем, западные политики признают, что, хотя «Большая семёрка» соберёт самых влиятельных лидеров в мире, они всё равно не смогут принять решение без согласия руководства «Талибана».

А «Талибан» давал смешанные сигналы насчёт условий эвакуации. Так, один из представителей движения Абдул Кахар Балхи с сожалением высказался о том, как афганцы стремятся в аэропорт Кабула. По его словам, им бы лучше остаться в Афганистане, поскольку для всех была объявлена амнистия, и «весь этот страх и эта истерия безосновательны».

С этим не согласны представители ООН. По их информации, талибы уже ходили по домам, опрашивая, кто сотрудничал с прошлым правительством. Также они проверяли паспорта у аэропорта, чтобы не дать этим людям бежать.

Талибы контролируют весь район Кабула за пределами аэропорта. А в аэропорту ситуация несколько раз разгоралась, поскольку многие афганцы в отчаянии пытались попасть внутрь. Больше 20 человек при этом погибли, пишет The Times.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.