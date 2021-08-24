Guardian – вы же не лошади — американцев призывают отказаться от профилактики коронавируса лекарствами для скота

В США люди стали принимать препарат ивермектин, предназначенный для избавления животных от паразитов, чтобы предотвратить или вылечить COVID-19. Однако, как пишет Guardian, этого делать категорически нельзя. Американские власти выпустили предупреждение, отметив, что приём людьми лекарств для животных грозит сильными осложнениями и побочным действием.



Reuters

Федеральное управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов опубликовало предупреждение для американцев, которые для лечения от COVID-19 принимают препарат ивермектин, предназначенный для лечения животных от паразитов: «Вы же не лошади. Вы не коровы. Серьёзно, прекратите так делать».

По американским СМИ и соцсетям прокатилась ложная информация про действие ивермектина, пишет Guardian. Так, в июле учёный-биолог Брет Вайнштейн заявил в СМИ, что это то лекарство, которое все искали, и в таком случае можно прекратить споры о вакцинации. На слушаниях в Сенате в декабре ивермектин расхваливали наряду с гидроксихлорикином. А пульмонолог Пьер Кори назвал его «волшебным лекарством».

Но эксперты предупреждают: лабораторные опыты, которые показывают, что этот препарат способен помешать размножению вируса SARS-CoV-2, — этого ещё не достаточно, чтобы его можно было использовать повсеместно.

Многие американские штаты страдают от нежелания населения делать прививку, в некоторых районах заканчиваются места в реанимации. Поэтому в понедельник американские власти одобрили ещё одну вакцину — Pfizer. И главный санитарный врач США в воскресенье заявил: «Лучшая защита от COVID-19, что у нас есть, — это вакцина. А если вы заболеете COVID-19, у нас есть работающие лекарства. Ивермектин — не одно из них».

Вдобавок федеральное управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов опубликовало руководство в форме вопрос-ответ, где отметило, что ивермектин не получал одобрения для лечения или предупреждения заболевания COVID-19. Также там напомнили, что больному стоит принимать только те лекарства, что были предписаны ему врачом и были куплены в проверенных местах.

А ивермектин был одобрен лишь для лечения паразитов у животных, люди же никогда не должны принимать лекарства для животных. У людей от них могут развиться побочные реакции, включая кожную сыпь вплоть до такой, что требует госпитализации, тошноту, рвоту, диарею, боль в желудке, отёки лица и конечностей, осложнения неврологического характера, резкое снижение давления, гепатит.

Так, в Миссисипи на прошлой неделе как минимум один человек попал в больницу после приёма ивермектина. А владельцам животных стало сложнее его найти в аптеках, поскольку люди стали скупать это лекарство для себя, пишет Guardian.