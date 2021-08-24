 

Зеленский предложил запустить скоростной поезд между Киевом и Варшавой

24.08.2021, 11:00, Новости дня
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“Владимир Зеленский выступил с инициативой развития совместных инфраструктурных проектов, в частности запуска скоростного поезда между Киевом и Варшавой, который будет кореспондироваться с сотрудничеством стран в рамках инициативы “Триморья”, – говорится в сообщении.

Также президенты обсудили саммит Крымской платформы, противодействие газотранспортному проекту “Северный поток – 2” и ситуацию с безопасностью на Донбассе. В пресс-службе сообщили, что Зеленский предложил совместные шаги по противодействию агрессивным действиям России, в частности в информационной сфере.

“Лидеры государств согласились с тем, что российские учения “Запад-2021″ создают напряжение и ухудшают ситуацию с безопасностью в регионе. Президенты также обменялись мнениями относительно сложного положения на границах обеих стран с Беларусью. Кроме того, во время разговора они коснулись событий в Афганистане и тех шагов, которые осуществляют Украина и Польша для эвакуации своих граждан из этой страны”, – говорится в сообщении.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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