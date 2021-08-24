 

Блинкен: Демократическая, процветающая и безопасная Украина отвечает интересам не только украинского народа, но также США и международного сообщества

24.08.2021, 9:12, Новости дня
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“30 лет назад Верховная Рада Украины сделала для Украины смелый выбор, взяв новый курс на независимое, демократическое и суверенное государство, основанное на европейских ценностях. За три десятилетия, прошедшие после этого исторического решения, траектория Украины в ее евроатлантическом будущем была ясна, и украинский народ может гордиться своими достижениями”, – сказал он.

Блинкен отметил, что в течение этого периода США поддерживали Украину.

“Мы твердо убеждены, что демократическая, процветающая и безопасная Украина отвечает интересам не только народа Украины, но также США и международного сообщества. Мы продолжим поддерживать вас в ваших усилиях по достижению ваших евроатлантических устремлений, восстановлению и обеспечению безопасности международно признанных границ Украины и защите от агрессии России. Ваши текущие усилия по реформированию являются ключом к достижению этих целей, и мы остаемся вашим близким партнером в вашей работе по продвижению усилий по борьбе с коррупцией, содействию экономическому росту и выполнению обещаний Революции достоинства”, – заявил госсекретарь.

Глава американской дипломатии добавил, что Соединенные Штаты привержены укреплению отношений с Украиной, поскольку “мы вместе работаем над построением благополучного будущего для всех украинцев”.

“Поздравляем с 30-летием независимости!” – заявил Блинкен.

Контекст:

24 августа Украина отмечает 30-ю годовщину независимости.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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