 

Украина отмечает 30-ю годовщину независимости. Главные мероприятия

24.08.2021, 9:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На торжественные мероприятия приехали представители десятков стран – они прибыли накануне, на учредительный саммит Крымской платформы. 

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко говорил, что по случаю Дня Независимости в Украине пройдет более 300 культурных акций.

Главным событием дня в Киеве станет военный парад, он начнется в 10.00 на Майдане Незалежности. Транслироваться будет на страницах Офиса президента в Facebook и YouTube. 

Парадом по Крещатику пройдут войска, также будет демонстрация техники и авиации Вооруженных Сил Украины и Министерства внутренних дел, рассказывал президент Украины Владимир Зеленский. 

Кроме того, в Киеве на Днепре, а в Одессе – на Черном море пройдут речная и морская составляющие парада. 

После парада на Трухановом острове будет артиллерийский салют, сообщается на сайте Киевской горгосадминистрации. 

В 13.00 в Киеве также пройдет Марш защитников – альтернативный парад, который проводят на День Независимости с 2019 года. 

Также сегодня на два внеочередных заседания соберется Верховная Рада, на одном из них планируют в первом чтении рассмотреть законопроект о большом гербе Украины. 

В 17.00 на Площади Конституции (open-air возле Мариинского дворца) пройдет концерт итальянского оперного певца Андреа Бочелли. Бочелли выступит в поддержку создания Центра современного искусства – музея Ивана Марчука. 

В 21.00 на НСК “Олимпийский” запланирован праздничный концерт “Незалежність у нашій ДНК. День Незалежності країни”. 

В связи с торжественными мероприятиями будут перекрыты несколько десятков улиц, их список опубликовала Патрульная полиция. Также будет приостановлена работа ряда троллейбусных и автобусных маршрутов, до 13:00 закроют вход и выход станции метро “Майдан Независимости” и переход между станциями “Площадь Независимости” и “Крещатик”, сообщили в КГГА. 

Контекст:

Правительство выделило на празднование 30-й годовщины независимости Украины более 5,4 млрд грн. Деньги направили не только на праздничные мероприятия, но и на инфраструктурные проекты, в частности на модернизацию шести региональных аэропортов, развитие европути Киев – Львов – Скнилов, завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса “Охматдет”, отметили в Минфине.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.12 / Повстанцы в ЦАР разбили российских наемников и захватили город

05.02 / Daily Telegraph – смертность от коронавируса в британских домах престарелых достигла рекордного уровня

19.03 / Частный детектив заявил, что по заказу таблоида незаконно собирал информацию о будущей супруге принца Гарри Меган

26.07 / Вооруженные силы Украины готовы дать отпор боевикам в случае нарушения договоренностей о перемирии на Донбассе – Минобороны

25.07 / В зоне ООС началась подготовка к перемирию

01.07 / Малахов попросил не приписывать его к участникам протеста на Пушкинской площади

17.02 / Школьница из Челябинска пригласила Илона Маска пообщаться в Clubhouse

18.11 / Fox News – наследие Обамы подрывает боеспособность американских войск

17.06 / Сын Чапкиса отрегировал на высказвание Зеленского об его отце

23.09 / Украина захотела ввести санкции против Wildberries и Ivi

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика