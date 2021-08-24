 

Зеленский: Украина состоялась и занимает достойное место среди свободных демократических государств

24.08.2021, 9:12, Новости дня
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“30 лет восстановления независимости Украины. Сегодня все видят: Украина состоялась и занимает достойное место среди свободных демократических государств. Мы уверенно смотрим в будущее, ведь у нас – вековой опыт борьбы за свободу. С Днем Независимости, родная Украина! Мы тебя не подведем!” – написал президент.

30 років відновлення незалежності України. Сьогодні всі бачать: * відбулась і посідає гідне місце серед вільних, демократичних держав. Ми впевнено дивимось у майбутнє, адже в нас – віковий досвід боротьби за свободу. З Днем Незалежності, рідна * ! Ми тебе не підведемо! pic.twitter.com/zyWcqZrhJF

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2021

Контекст:

24 августа Украина отмечает 30-ю годовщину независимости.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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