 

В Украине за сутки подтвердили менее 700 новых случаев COVID-19

24.08.2021, 8:18, Новости дня
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Среди пациентов, у которых вчера подтвердили COVID-19, – четверо медиков и 54 ребенка. 

Госпитализировали 23 августа с коронавирусной инфекцией 410 украинцев, выздоровело от этой болезни 345 пациентов, умерло – 27. 

За все время эпидемии в Украине зафиксировали 2 275 863 случая COVID-19, из них 53 501 – летальные. 2 201 778 украинец выздоровел от болезни. 

23 августа в стране сделали 35,8 тыс. тестов на коронавирус, больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (132), Одесской (84), Харьковской (84), Луганской (62) и Черновицкой (47) областях.

Сегодня в Украине в связи с Днем флага и Днем Независимости четвертый официальный выходной, начиная с субботы число тестов, которые делают гражданам, не превышает 38 тыс. в сутки, хотя обычно в рабочие дни эта цифра колеблется в районе 50 тыс.

19 августа украинцам сделали 48,9 тыс. тестов, 20 августа – почти 56 тыс., 21 августа – 38,1 тыс. 22 августа – 19,6 тыс. Подтвердили соответственно: 1600, 1732, 1003 и 610 случаев.  

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1929636963866066

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. 

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 12 августа, подтвердили 300 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”. В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявил 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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