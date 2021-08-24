 

Денисова: Украина победит благодаря единству народа и желанию жить свободно на собственной земле

24.08.2021, 8:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“За 30 лет своей независимости Украина пережила немало бурных событий – выход из СССР, обретение суверенитета, периоды становления, самоидентификации и осознание того, кем мы являемся и какое направление развития выбираем”, – отметила она.

По ее словам, украинцы выходили на площади из-за того, что не хотели терперь несправедливость и стремились жить достойно.

“Мы продолжаем борьбу как с внешним, так и с внутренним врагом для защиты прав каждого украинца, верховенства закона, свободы выбора и возможности жить в свободной стране. Независимая Украина победит благодаря единству украинского народа и изначальном желанию жить свободно на собственной земле. Придет тот день, когда мы вернем украинский Крым и восстановим мир на востоке Украины”, – заявила омбудсмен.

Она подчеркнула, что синонимом “жить в независимой Украине” будет “жить свободно и достойно”.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/377713717043240

Контекст:

Сегодня Украина будет отмечать 30-ю годовщину независимости. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.09 / Джонсон – ЕС пытается подорвать целостность Соединённого Королевства

29.06 / Меркель настаивает на организации саммита ЕС–Россия

25.11 / Ученые рассказали, как находят черные дыры

17.08 / Полиция открыла уголовное производство по делу о поджоге автомобиля журналистов “Схем”

17.06 / Омбудсмен объяснил законность отстранения непривитых работников в Москве

14.05 / Непонятны мотивы судьи, отказавшегося отправить Медведчука под стражу – Офис генпрокурора

12.09 / Геращенко рассказала о здоровье Балуха

06.01 / 59-летний Барак Обама продемонстрировал на Гавайях обнаженный торс. Фото

28.07 / Instagram решил увеличить максимальную продолжительность видео Reels

12.07 / “Северный поток – 2” – это большая угроза, которая умело прячется под маской экономического проекта – Зеленский

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика