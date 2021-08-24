«Алмаз-Антей» начал разрабатывать мини-ракеты для уничтожения беспилотников

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» занялся созданием малоразмерных зенитных ракет для уничтожения беспилотников, сообщил генеральный конструктор концерна Павел Созинов.

«Работы финансируются за счет средств концерна», – передает РИА «Новости» слова Созинова.

Мини- и микробеспилотники способны нести серьезную угрозу военным и административным объектам при том, что они крайне дешевы. В частности, они могут использоваться в разведывательных целях, для наведения другого оружия или иметь боевую часть, способную при определенных обстоятельствах нанести существенный ущерб.

Использовать для уничтожения таких воздушных целей обычные зенитные ракеты нецелесообразно, так как боеприпасы могут стоить в сотни раз дороже аппаратов, которые они должны сбить. Кроме того, неконтактный датчик стандартных боеприпасов зенитных ракетных комплексов может не сработать на мини- и тем более микробеспилотник.

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