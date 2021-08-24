 

Темпы вакцинации от COVID-19 в Украине могут увеличиться – Ляшко

24.08.2021, 7:24, Новости дня
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Об этом сообщает “Укринформ”. 

“Темпы вакцинации совсем другие, чем были в мае, например. Сегодня мы делаем прививок по миллиону в неделю. И это то, о чем я говорил, что мы можем делать 3,5–4 миллиона [прививок] в месяц. Для мая – апреля это было малореалистично. Сегодня мы этой цифры достигли, но учитывая мощности, смотря на то, сколько может вакцинировать одна бригада, мы говорим, что темпы вакцинации в Украине еще могут вырасти”, – сказал Ляшко. 

Министр призвал украинцев “создавать ажиотаж” в системе здравоохранения и вакцинироваться.

В таким наплывом пациентов украинская медицина сможет справиться, считает Ляшко. 

“Гораздо лучше для нас такая нагрузка, чем большой наплыв больных, когда будет всплеск заболеваемости. Здоровых провакцинировать – система справится, а вот вопрос в том, сможем ли в условиях пандемии предотвратить коллапс системы здравоохранения. Здесь гарантий никто не может дать”, – добавил он. 

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Первую дозу препарата от COVID-19 получило почти 5,07 млн украинцев, почти 3,14 млн – завершили иммунизацию.

По данным Ляшко на 23 августа, в пунктах вакцинации доступно около 9,5 млн доз вакцин от COVID-19. Еще порядка 6,5 млн доз доставят в Украину в августе – сентябре. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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