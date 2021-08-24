Пользователи в США столкнулись с проблемами в работе Amazon
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Неполадки в работе онлайн-сервисов корпорации Amazon наблюдаются в понедельник в США, сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
По данным сервиса, 62% пользователей, сообщивших о сбое, жалуются на работу сайта, 31% не может войти в свою учетную запись, еще 7% испытывают трудности при совершении оплаты, передает ТАСС.
Ранее пользователи в США пожаловались на сбой в работе соцсети Instagram. Накануне сбой произошел в работе официального сайта президента Украины. В прошлую пятницу случился сбой в работе систем третьего по величине банка Японии Mizuho.
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