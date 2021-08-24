France 24 – десятки погибших, кошмарные разрушения — американский штат Теннесси пострадал от мощнейшего наводнения

В штате Теннесси продолжаются операции по поиску выживших после разрушительного наводнения, вызванного рекордными осадками в центральной части штата, передаёт France 24. По информации канала, жертвами наводнения уже стали десятки человек, а ещё несколько десятков числятся пропавшими без вести.

Зависнув на вертолёте над руинами, спасатели изо всех сил пытаются отыскать признаки жизни. Это — последствия наводнений, равных которым по масштабам на этом берегу Теннесси никто не видел.

По штату ударили рекордные осадки, разрушившие многие жилища и предприятия в нескольких центральных округах. Сообщается о десятках погибших и огромном количестве пропавших без вести.

КАНЗАС КЛЯЙН, владелец предприятия: Это полный крах — у нас в помещении ресторана воды налило на метр восемьдесят. Всё оборудование и так далее уничтожено, вода перевернула и вымыла наружу — а ещё принесла нам из других заведений их оборудование, разбив окна. Уничтожено вообще всё, ничего уже не отремонтировать.

Спасательные службы продолжили в воскресенье обходы жилищ, а члены семей ждали новостей о родных. Многие из тех, кто до сих пор числится пропавшим без вести, жили в районах, где подъём воды происходил быстрее всего, — включая округа Генри и Хамфрис, где выпали рекордные 431 миллиметр осадков.

Посетив главную улицу города Уэйверли, где несколько домов смыло с фундамента, губернатор штата Билл Ли назвал ситуацию кошмарным пейзажем потерь и страданий.

БИЛЛ ЛИ, губернатор Теннесси: События ещё продолжает разворачиваться, даже в эту минуту. Каким станет итог, нам ещё до конца неизвестно, зато известно, что положение очень тяжёлое и что мы сердцем и молитвой должны поддержать пострадавшие населённые пункты и их жителей.

А власти штата между тем ввели комендантский час и продолжают поисково-спасательные операции.

Дата выхода в эфир 23 августа 2021 года.