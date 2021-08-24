Обвиняемого в торговле детьми соучредителя клиники в Москве посадили под домашний арест

Одного из учредителей клиники «Медэко» и гендиректора суррогатного материнства «Ферти Хелп» Сергея Мазура отправили под домашний арест, соответствующее решение вынес Пресненский суд Москвы.

«Постановлением Пресненского районного суда города Москвы отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мазура Сергея Ивановича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б», «г», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ, судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 20 октября 2021 года», – сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая ТАСС.

Ранее сообщалось, что Мазура задержали в рамках дела в отношении гражданина КНР Лю Цзюнь. Мазуру предъявили обвинение в торговле детьми от суррогатных матерей.

По мнению следствия, он является участником преступной группы, занимающейся продажей детей, рожденных от суррогатных матерей.