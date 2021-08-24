 

В Белом доме ответили на вопрос о переговорах Байдена с талибами

24.08.2021, 1:04, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВозможность проведения переговоров американского президента Джо Байдена с руководством движения «Талибан» (запрещено в России) об эвакуации граждан разных стран и Афганистана из республики в настоящее время не рассматривается, сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«По поводу того, будет ли президент Байден говорить с лидерами «Талибана» (движение запрещено в России), в настоящее время такая возможность не рассматривается», – приводит ТАСС ответ Салливана на соответствующий вопрос.

Накануне в администрации Байдена признались в ежедневных контактах с талибами по политическим каналам и каналам служб безопасности. В Белом доме также заявили, что США якобы перевыполняют планы по темпам эвакуации людей из Афганистана. При этом Пентагон открестился от выплат талибам за безопасную эвакуацию американцев из Афганистана.

В прошлое воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства Соединенных Штатов и вертолетами доставили в аэропорт Кабула. При этом перед эвакуацией дипломатам США пришлось сжечь американские флаги.

Из-за паники среди жителей Афганистана, сотрудничавших с американцами, в воздушной гавани Кабула возникла давка, в результате пострадали по меньшей мере 17 человек. США также подтвердили «несколько смертельных случаев» во время эвакуации. В соцсетях появилось видео падения с высоты двух человек, уцепившихся за борт американского самолета. Ответственность за хаос в аэропорту Кабула талибы возложили на США.

Президент США Джо Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших американцам жителей Афганистана. При этом он признал, что движение «Талибан» (запрещено в России) сотрудничает с Соединенными Штатами по вопросу эвакуации американских граждан, а также персонала и сотрудников посольства. Байден назвал вывод войск из Афганистана «логичным и правильным решением» и выразил надежду, что Соединенные Штаты смогут завершить эвакуацию американцев из республики к 31 августа. В ответ талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени.

В июле Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. При этом в администрации Байдена хотели растянуть эвакуацию лояльных США афганцев на годы.

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.



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