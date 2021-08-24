На мэрии Харькова установили мемориальную доску Кернесу

На памятном знаке, кроме городского головы, изображены знаковые места Харькова, к которым Кернес имел отношение: парк имени Горького, памятник Независимости, станция метро “Победа”.

В мэрии заявили, что автор мемориальной доски, скульптор Александр Ридный подарил ее городу. В создании памятного знака принимали участие родные Кернеса.

На открытии знака присутствовали жена Кернеса Оксана Гайсинская и его сыновья.

Фото: city.kharkov.ua

Гайсинская в Instagram Stories написала, что День освобождения Харькова, который отмечается 23 августа, был любимым праздником Кернеса.

“Гена оставил яркий след в истории города и судьбе многих харьковчан. Спасибо вам за память”, – отметила Гайсинская.

Скриншот: oksanag2406

Контекст:

Кернес занимал должность мэра Харькова с 2010 года. На местных выборах, которые состоялись 25 октября 2020 года, он был переизбран вновь, набрав 60,34% голосов избирателей. Кернеса объявили мэром Харькова без принесения присяги (в это время он лечился в Германии).

В ночь на 17 декабря 2020-го Кернес скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда “прошила” пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.

Внеочередные выборы мэра Харькова пройдут 31 октября 2021 года.

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