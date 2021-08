“Талибан” пригрозил последствиями, если военнослужащие США не покинут Афганистан до 31 августа

“Это красная линия. Президент [США Джо] Байден объявил, что до 31 августа они выведут всех военных. Так что, если они продлят ее, это означает, что они расширяют оккупацию, хотя в этом нет необходимости. Если США или Великобритания собирались просить дополнительное время для продолжения эвакуации – наш ответ “нет”. Или будут последствия. Это создаст недоверие между нами. Если они собираются продолжать оккупацию – последует реакция”, – сказал Шахин.

По его мнению, люди пытаются бежать из Афганистана чтобы жить в богатых странах Запада, а не потому, что боятся за свою жизнь.

В то же время, Шахин назвал “фейком” информацию о розысках “Талибаном” людей, которые работали в предыдущем правительстве, как и о закрытии школ для девушек в некоторых провинциях.

A Taliban spokesperson tells Sky’s @sallylockwood that there would be ‘consequences’ if the US chose to stay in the country after the 31 August deadline.

Get more on this story: https://t.co/XyDbm7JIHM pic.twitter.com/QCkuYx3h6J

— Sky News (@SkyNews) August 23, 2021

В Пентагоне намерены завершить эвакуацию из аэропорта Кабула в ранее озвученный срок – 31 августа. Об этом на брифинге в понедельник заявил пресс-секретарь ведомства Джон Кирби. Видео брифинга опубликовал в Twitter Sky News.

“Цель – вывезти как можно больше людей как можно быстрее”, – сказал Кирби.

В то же время он добавил, что в США ознакомлены с публичным заявлением представителя “Талибана” об “их взглядах на 31 августа”.

“Я думаю, что мы все понимаем эту точку зрения”, – отметил Кирби.

“The goal is to get as many people out as fast as possible.”@PentagonPresSec says the US is focusing on completing its withdrawal of troops from Afghanistan by 31 August, but adds that there could be “additional conversations” about this date.

Latest: https://t.co/mth3r01SZ4 pic.twitter.com/n667d29h5t

— Sky News (@SkyNews) August 23, 2021

Контекст:

Исламистское движение “Талибан” было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны.

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа “Талибана” выдать лидера террористической организации “Аль-Каида” Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска.

После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти. В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

Ранее, 13 августа, “Талибан” обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. По данным СМИ, взлетной полосой пользуются только военные самолеты.

Несколько стран (США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации. В Пентагоне заявляли, что планируют создать возможности, чтобы вывозить из Афганистана до 5 тыс. человек в день.

15 августа глава Центрального командования США Фрэнк Маккензи провел очные переговоры с лидерами “Талибана” в Дохе (Катар), сообщало AP. Как подчеркнул инсайдер агентства, Маккензи предупредил членов движения, что США готовы применить силу для обеспечения безопасной эвакуации сотрудников диппредставительства страны в Афганистане.

“Талибан” заявлял, что не будет атаковать военнослужащих США, но они обязаны покинуть Афганистан до 11 сентября. В Пентагоне пообещали поддерживать безопасность в аэропорту Кабула до 31 августа.

