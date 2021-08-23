Регулятор США окончательно одобрил к применению вакцину Pfizer

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США окончательно одобрило к применению вакцину от коронавируса, разработанную американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech.

«Сегодня управление одобрило первую вакцину от COVID-19. Препарат был известен как [вакцина от] COVID-19 Pfizer / BioNTech, теперь он будет представлен на рынке под названием Comirnaty [в качестве препарата] для профилактики COVID-19 для лиц в возрасте от 16 лет», – говорится в сообщении регулятора, передает ТАСС.

Отмечается, что в рамках выданного ранее разрешения на использование данной вакцины в чрезвычайных обстоятельствах она по-прежнему будет доступна для лиц в возрасте от 12 до 15 лет, также продолжит действовать разрешение на применение бустерной дозы препарата для лиц с ослабленным иммунитетом.

«Одобрение управлением этой вакцины является важной вехой в нашей борьбе с COVID-19», – сообщила и. о. директора управления Джанет Вудкок.

По ее мнению, окончательное утверждение вакцины «может вселить дополнительную уверенность» в жителей США и подтолкнуть к вакцинации тех, кто ее еще не прошел.

При принятии решения об одобрении вакцины Pfizer/BioNTech американский регулятор оценивал обновленные данные клинических испытаний, которые показали, что эффективность препарата «в предотвращении COVID-19 составляет 91%».

Между тем ранее ученые заявили о снижении эффективности вакцины Pfizer.