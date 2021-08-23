 

Компания Epic Games выдвинула новые обвинения против Google

23.08.2021, 19:46, Новости дня
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В ходе судебного процесса, который начался по делу компании Google, прозвучали новые обвинения по адресу интернет-гиганта. В частности, представители Epic Games заявили, что ответчик доплачивал производителя смартфонов и прочих мобильных устройств только за то, чтобы те не устанавливали на свои гаджеты приложений, связывающих пользователей с иными интернет-магазинами, кроме принадлежащих самому «Гуглу».

Напомним, что причиной скандала первоначально стало немотивированное удаление из списка предлагаемых игр Fortnite. В данном случае, ответчиком выступает Apple, который требовал, чтобы все расчеты велись только через его платежную систему.

В дальнейшем достоянием общественности стали новые факты злоупотреблений и нечестной конкуренции на рынке видеоконтента.



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