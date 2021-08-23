 

В Ferrari заявили, что создали климатизатор будущего

23.08.2021, 17:58, Новости дня
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Климатизатор будущего – это не только комфортная температура и нормальная влажность. Специалисты компании Ferrari сообщили, что им удалось разработать систему, учитывающие также особенности организмов людей, которые сидят в салоне машины.

Внутренняя часть автомобиля – это очень ограниченное пространство. Кроме того, водитель и пассажиры в любой момент могут открыть окна или двери, уничтожив таким образом результаты длительной работы кондиционера. Поэтому работа климат-контроля в таких условиях отличается особой сложностью.

Разработчики из Ferrari учли все факторы, в том числе вес и объем тела водителя и пассажиров, которые в данный момент находятся в салоне машины, их одежду и пр. В результате уровень комфорта удалось повысить минимум на один порядок.



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