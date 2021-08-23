В посольстве рассказали о попытках получить допуск к приплывшему на Хоккайдо россиянину

Посольство РФ в Японии продолжает добиваться допуска дипломатов к россиянину, приплывшему с Кунашира на Хоккайдо, говорится в опубликованном заявлении дипломатического представительства.

«По информации миграционных властей Японии, речь идет о российском гражданине В. Ф. Нокарде. С учетом данного обстоятельства продолжаем ставить перед японской стороной вопрос о допуске к нему сотрудников генерального консульства Российской Федерации в Саппоро в целях обеспечения его законных прав, а также уточнения состояния его здоровья и условий содержания», – приводит сообщение ТАСС.

Ранее агентство Киодо сообщило со ссылкой на японские правительственные источники, что неназванный человек, предположительно, житель России приплыл с острова Кунашир на остров Хоккайдо на севере Японии для подачи прошения о предоставлении убежища. Он был передан работникам миграционного бюро города Саппоро, которые должны будут либо выдать ему временное разрешение на пребывание в стране, либо депортировать на родину. Расстояние между Кунаширом и Хоккайдо составляет около 20 км.