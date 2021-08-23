Разумков: РФ отделила Крым от Украины колючей проволокой и блокпостами, но она никогда сможет ментально разделить украинских граждан

“РФ отделила материковую часть Украины от полуострова Крым колючей проволокой и блокпостами, но она никогда сможет ментально разделить украинских граждан, которые живут здесь и там, потому что это единый народ. Его нельзя разделить пограничниками, рвами или окопами. Это народ, который в своей истории прошел серьезные испытания. Пройдет и это. И как всегда – победит”, – подчеркнул Разумков.

По его словам, добиться деоккупации украинского полуострова можно только общими усилиями.

“Я призываю всех объединиться вокруг тех усилий, которые сегодня предпринимает Украина. Для нас это крайне важно. Потому что беда не бывает чьей-то – она, к сожалению, может приходить и к другим государствам. Об этом, к сожалению, знают и коллеги, которые сегодня также за этим столом. И преодолевать любые вызовы мы можем только вместе”, – резюмировал спикер украинского парламента.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

На сегодняшнем саммите планируется принять документ под названием “Крымская хартия”, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

В министерстве иностранных дел России назвали “нелегитимными” попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы “Крымская платформа”.

РФ очень болезненно реагирует на инициативу, говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. “Нет такой страны в мире, в МИД которой бы ни обратились российские дипломаты с требованием не принимать участия в саммите”, – сообщал глава МИД Украины.

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