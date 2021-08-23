 

Назван гонорар Джамалы за выступление на саммите Крымской платформы

23.08.2021, 12:32, Новости дня
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В документации указано, что певица получила гонорар за выступление на саммите от государственного предприятия “Государственное театрально-зрелищное агентство”.

Скриншот: prozorro.gov.ua

Джамала выступила перед гостями саммита в самом начале его проведения – она исполнила композицию из своего репертуара “1944”, с которой победила на международном песенном конкурсе “Евровидение 2016”. Трансляцию саммита ведет “Общественное”. 

ВИДЕОВидео: UA:Перший / YouTube
Контекст:

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети. 

Участие в саммите Крымской платформы принимают более 40 стран и организаций. Участники саммита подпишут итоговую декларацию, к ней также могут присоединиться и другие страны.

Джамала родилась 27 августа 1983 года в городе Ош, Киргизия. Выросла в Крыму, куда вместе с родителями переехала в 1989 году.

Окончила Симферопольское музыкальное училище имени Чайковского, а после – киевскую Национальную музыкальную академию имени Чайковского по классу оперного вокала.

В 2016 году она победила в песенном конкурсе “Евровидение 2016”. Конкурс проходил в Стокгольме, Джамала исполняла композиции о депортации своего народа “1944”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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