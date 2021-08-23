Лукашенко обвинил Польшу в нарушении госграницы Белоруссии

Польша создала пограничный конфликт и нарушила государственную границу Белоруссии, сообщил президент республики Александр Лукашенко.

«Через Белоруссию … несколько десятков, может быть сотен (всех не пересчитаешь), уже афганцев – не иракцев, не сирийцев, а именно афганцев (которых они позвали на Запад, пообещали принять) пошли на Запад», – отметил Лукашенко, слова которого приводит БелТА.

«Что сделали поляки: они отловили, иначе не скажешь, около 50 человек на территории Польши, которые, как они признались, шли в Германию, куда их позвала муттер Меркель. И под угрозой оружия, стреляя поверх голов, выдавили их на границу с Белоруссией. Естественно, они шли в Германию, в Белоруссию они идти не хотят. Таким образом Польша устроила пограничный конфликт на границе, нарушив государственную границу Белоруссии», – добавил он.

Между тем, министр обороны Польши Мариуш Блащак в субботу обвинил Россию в миграционном кризисе на границе страны с Белоруссией. Кроме того, Польша решила обеспечить нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией палатками, кроватями, пижамами и другой гуманитарной помощью.