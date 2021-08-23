Мьянма попросила помощи у РФ для укрепления армии

Мьянма рассчитывает на поддержку российского военного ведомства в укреплении своих вооруженных сил, сообщил начальник Генштаба ВС страны Маунг Маунг Ай на встрече с замминистра обороны РФ Александром Фоминым.

«Благодаря вашей помощи и поддержке, в том числе – российских кадров, технологий и техники, уровень нашей армии повышается каждый год», – передает ТАСС начальника Генштаба армии Мьянмы.

Мьянманский военачальник отметил, что между армиями двух стран давно сложились дружественные отношения, которые республика намерена продолжать и дальше.

«Хотел выразить особую благодарность за то, что граждане Мьянмы имеют возможность учиться в российских гражданских и военных вузах», – отметил военачальник.

В Минобороны РФ по итогам переговоров сообщили, что «стороны дали положительную оценку динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям в военной области и подтвердили стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для углубления военного и военно-технического сотрудничества в духе стратегического партнерства».

«Встреча прошла в традиционно дружественной атмосфере и подтвердила обоюдный настрой на последовательное наращивание многопланового сотрудничества по линии военных ведомств двух стран», – говорится в сообщении, распространенном ведомством по итогам переговоров.

Фомин, в свою очередь, заявил, что РФ готова развивать военное и военно-техническое сотрудничество (ВТС) с Мьянмой. «Мы и дальше намерены укреплять отношения между нашими государствами, в том числе военной и военно-технической сферах, – сказал он. – Республика Союз Мьянма – наш стратегический, надежный партнер в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Юго-Восточной Азии. К сожалению, внутриполитическая ситуация в республике достаточно серьезная, но мы знаем, что руководство Республики Союз Мьянма делает все возможное для ее стабилизации».

Фомин подчеркнул, что у военной делегации из Мьянмы на выставке «Армия-2021» будет прекрасная возможность ознакомиться с большой номенклатурой вооружения российского производства.

«Мы рады вас приветствовать в России, в Москве, в парке «Патриот» на церемонии открытия Международных армейских игр и Международного военно-технического форума «Армия-2021». Мы благодарим вас лично, товарищ начальник Генерального штаба, за то, что вы нашли возможность в очередной раз посетить наше мероприятие. У вас будет прекрасная возможность ознакомиться с большой серией вооружения, военной техники российского производства и других стран, которые представлены на нашей выставке, а также присутствовать и принять участие в розыгрыше тех видов, которые уже начались. Также сегодня состоится церемония открытия [Международных армейских] игр, и мы все будем принимать участие в ней», – сказал Фомин.

Ранее Мьянма захотела расширить контакты с Россией.

В начале февраля 2021 года в Мьянме произошел военный переворот. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре парламентских выборах. Заведующий Центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании в Институте востоковедения РАН Дмитрий Мосяков заявил газете ВЗГЛЯД, что новое руководство Мьянмы выбирает для сотрудничества Россию, а не Китай.