 

Мошенники обманули артиста Большого театра

23.08.2021, 12:10, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаАртиста балета Большого театра Дмитрия Ефремова обманули мошенники на одном из сайтов объявлений, пишут СМИ.

Ефремов опубликовал объявление о продаже климатического комплекса за 13 тыс. рублей на одном из крупных сервисов объявлений, с ним связалась потенциальная покупательница, пишет 5-tv.ru.

Она попросила совершить покупку с помощью сервиса доставки и отправила на него ссылку Ефремову. Артист перешел по ссылке, ввел данные банковской карты, в том числе код безопасности, после чего у него списали 13 тыс. рублей.

Артист понял, что стал жертвой мошенников, он написал заявление в полицию, та начала расследование происшествия.

Ранее СМИ сообщали, что младшая дочь летчика-испытателя Ольга оказалась жертвой мошенников, женщина перевела злоумышленникам больше 23 млн рублей. Чкаловой позвонил неизвестный и сообщил, что является старшим лейтенантом следственного отдела. Он заявил, что ее данные утекли в Сеть и теперь мошенники могут завладеть ее средствами.



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